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Dünya Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi
Dünya

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 08:58:00 -
Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusunun September Net adlı internet sitesinde yayınlanan haberde, ordu birliklerinin Cevf ilindeki Nudud cephesinde bulunan Husi milis komuta ve haberleşme merkezlerini kontrol altına aldığı belirtildi.

Raporda, operasyon sırasında Husi milislerinden can kayıplarının olduğu ve zırhlı askeri araçların kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Nudud cephesinde operasyonun devam ettiği ve bölgeyi İran destekli Husi milislerinden temizleme çabalarının devam ettiği bildirildi.

Yemen ordusu, geçtiğimiz Pazar günü Suudi Arabistan sınırına bitişik vilayette büyük stratejik alanların kontrolleri altında olduğu yönünde bir açıklama yaptı.
 

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