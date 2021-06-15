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Yemen nüfusu göç nedeniyle azalıyor
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Dünya Yemen nüfusu göç nedeniyle azalıyor
Dünya

Yemen nüfusu göç nedeniyle azalıyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki savaş nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 37 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 07:25:00 -
Yemen nüfusu göç nedeniyle azalıyor

IOM'dan yapılan açıklamada, "1 Ocak ile 12 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında 6 bin 121 aile göç etmek zorunda kaldı." bilgisi verildi.

Bu ailelerin, toplam 36 bin 726 kişiden oluştuğu aktarılan açıklamada, sadece 6-12 Haziran tarihlerinde 1014 kişiden oluşan 169 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

En çok göçün Taiz, Dali ve Hudeyde kentlerinden yaşandığı belirtilen açıklamada, Yemen'de savaşın başından bu yana göçmen durumuna düşen toplam kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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