Yemen: İran destekli Husiler Marib şehrini kuşatıyor

Husiler, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin elindeki Marib'i ele geçirme çabalarını sürdürüyor

Şubat ayından beri süren çatışmalarla Marib'e ulaşan önemli yolları ele geçiren Husilerin Marib merkezine saldırı başlatması bekleniyor.

Son olarak Cuba ilçesinin tamamını kontrol altına alan Husiler, bölgede stratejik önemdeki Cebel Murad'ı da ele geçirdi.

Marib ülke içi ulaşımda stratejik konumu, petrol ve doğalgaz kaynakları açısından önemli bulunuyor. Kilitlendiği gözlemlenen Yemen Savaşı'nın Marib'in Husilerin eline geçmesi durumunda Husiler lehine bir değişime gireceği tahmin ediliyor.

Bölgede varlık gösteren Murab kabilesinin geçtiğimiz günlerde taraf değiştirerek Husilere katıldığı, bunun Husi ilerleyişine olanak sağladığı aktarılıyor.

Öte yandan Husiler dün Marib şehrine İran yapımı füzelerle saldırı düzenledi. Füzeler hükümet güçlerini destekleyen aşiret lideri Abdullatif el-Kıbli'nin evini hedef aldı. Abdullatif el-Kıbli bu saldırıdan sağ kurtulurken saldırıda Kıbli'nin iki oğlunun da aralarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

2014'ten bu yana devam etmekte olan Yemen iç savaşında 150 bin ila 230 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.