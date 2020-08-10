Yemen insan hakları örgütlerinden "Taiz'deki sivillerin korunması" çağrısı

SANA (AA) - Yemen'deki sivil toplum kuruluşları, güvenlik güçlerine, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz kentindeki sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Yemen İnsan Hakları İzleme Komisyonu, Seyaj Çocukları Koruma Örgütü, Yemen İnsan Hak ve Özgürlükleri Ağı ile Temkin gibi kurumların yer aldığı 13 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, dün öğlen saatlerinde Taiz'in kuzeyinde bazı silahlı unsurlar arasında meydana gelen çatışmalarda 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 6'sının yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Taiz'deki güvenlik güçlerinden, sivillerin korunması konusundaki görevini yerine getirmesi, faillerin ivedilikle yakalanıp adalete teslim edilmesi ve hak ettikleri azami cezanın verilmesi istendi.

Ortak açıklamada, hükümet güçlerinin kontrolü altındaki Taiz kentinin kuzeyinde, silahlı kişiler arasında dün meydana gelen çatışmada, 4 sivilin öldüğü, 6'sının yaralandığı ve bir evin ateşe verildiği aktarıldı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.