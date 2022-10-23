Yemen, Husilerin saldırısını kınadı

Yemen resmi ajansı SABA’da yer alan habere göre, hükümet konuya dair yazılı açıklama yaptı. Saldırıya karşı tüm seçeneklerin masada olduğu ifade edilen açıklamada, tüm ülkelerden saldırıyı kınamak için sert ve güçlü adımlar atmaları talep edildi.

Aksi takdirde söz konusu durumun, Yemen’deki barış süreci ve küresel enerji piyasasına olumsuz etkileri olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, Husilerin bu saldırılarla savaşı ve insani krizi büyütme, uluslararası seyrüsefer güvenliğini daha fazla bozma konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Husilerden önceki gün yapılan saldırıyla ilgili “Dabbe Limanından ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik” ifadeleri kullanılmıştı.