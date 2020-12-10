Yemen hükümeti ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi yeni hükümet kurulması konusunda anlaştı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK), bir hafta içinde 24 bakandan oluşan bir hükümet kurulması konusunda anlaştığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya konuşan bir koalisyon yetkilisi, Riyad Anlaşması'nı hızlandırma mekanizmasının bugün itibarıyla uygulamaya konulması için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

"Siyasi güçler, 24 bakandan oluşan bir Yemen hükümeti kurulması konusunda anlaştı. Kabinede GGK'dan bakanlar da olacak." ifadelerini kullanan yetkili, Riyad Anlaşması'nın askeri ve güvenlik kısımlarının bir hafta içinde uygulanmasının ardından kabinenin de ilan edileceğini söyledi.

Yetkili ayrıca, koalisyon güçlerinin, Ebyen'deki askeri güçlerin cephelere gitmesi ve başkent Aden'deki güçlerin de kent dışına çıkarılmasını denetleme görevini yerine getireceğini aktardı.

- Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma, özellikle güvenlikle alakalı koşullara ilişkin uyuşmazlıklar nedeniyle bir yıldır uygulanamıyordu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden temmuz ayında yapılan bir açıklamada, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması amacıyla bir yeni bir mekanizmanın oluşturulacağı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan yönetiminin 29 Temmuz'da taraflara önerisinin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem, Konseyin Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için özerk yönetimden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti anlaşmanın uygulanmasına askeri ve güvenlik kısımlarından başlanmasını, GGK ise siyasi kısmın öncelikli olmasını istiyordu.