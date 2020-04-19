Yemen hükümeti eski Bakan Ruveyşan'ın Husilerce alıkonulmasını kınadı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, başkent Sana'da ülkenin eski Kültür Bakanı Halid er-Ruveyşan'ı alıkoymasını kınadı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eski Kültür Bakanı Ruveyşan'ın Husiler tarafından evinden kaçırılmasını şiddetle kınadı.

Bu adımla Husilerin tüm insani ve ahlaki değerleri hiçe saydığını ifade eden İryani, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler (BM), BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten bu durumu kınamasını istedi.

Yemenli eski bakanın oğlu Vaddah er-Ruveyşan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, babasının Husiler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu.



Husiler ise olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.



Eski Kültür Bakanı Ruveyşan'ın, ülkede çatışmaların başladığı Mart 2015'ten bu yana Husilerin politikasına yönelik eleştiri yazıları kaleme aldığı biliniyor.



Yemen'de uluslararası tanınırlığı bulunmayan İran destekli Husilere ait "sözde mahkeme", yaklaşık bir hafta önce 2015'te Husiler tarafından kaçırılan 10 gazeteciden 4'ü hakkında idam kararı verirken, diğer 6'sının denetimli serbest bırakılmasına hükmetmişti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.