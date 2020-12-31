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Aktüel Yemen hükümeti, Aden Havalimanı saldırısıyla ilgili bir dosya hazırlayıp BM'ye sunma kararı aldı
Aktüel

Yemen hükümeti, Aden Havalimanı saldırısıyla ilgili bir dosya hazırlayıp BM'ye sunma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:54:54 -
Yemen hükümeti, Aden Havalimanı saldırısıyla ilgili bir dosya hazırlayıp BM'ye sunma kararı aldı

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla ilgili yapılan güvenlik toplantısında saldırıya ilişkin kapsamlı bir dosya hazırlanarak Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulması kararı alındı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik Aden'de, hükümet üyeleri, güvenlik ve istihbarat yetkilileri, yerel yöneticiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan temsilcilerin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırıyla devam eden soruşturmayı izlemesi için bir dosya hazırlanarak Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası topluma sunulmasına karar verildi.

- "İranlı uzmanlar, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya yardım etti"

Başbakanı Abdulmelik kısa süre önce, yeni hükümetin ilk toplantısının ardından Aden Havalimanı'na yönelik saldırıda İranlı uzmanların da parmağı olduğunu belirtmişti

"Aden Havalimanı'na yönelik patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk sonuçları, saldırının arkasında Husi militanların olduğunu gösteriyor." diyen Abdulmelik, saldırının güdümlü füzeler ile gerçekleştirildiğini ve saldırıya yardım eden İranlı uzmanlar olduğu yönünde askeri ve istihbarat bilgileri bulunduğunu aktarmıştı.

Abdulmelik, Birlemiş Milletler ve uluslararası toplumun sadece kınama açıklamalarıyla yetinmemesi ve suçu işleyeni kelime oyunu yapmadan açıkça söylemesi gerektiğini kaydetmişti.

- Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.

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