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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’den ‘saldırı’ açıklaması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait güçlerin Aden şehrinde düzenledikleri saldırıya ilişkin, “Ülkemizin birliği ve istikrarı için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:10
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’den ‘saldırı’ açıklaması

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait güçlerin Aden şehrinde düzenledikleri saldırıya ilişkin, “Ülkemizin birliği ve istikrarı için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.



Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait güçlerin Aden şehrinde düzenledikleri ve en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı hakkında açıklamada bulundu. BAE’nin düzenlediği hava saldırısı için BM Güvenlik Konseyi’ne toplanması çağrısında bulunan Hadi, “Ülkemizin birliği ve istikrarı için mücadelemizi sürdüreceğiz. BAE hava saldırılarından korkumuz yok. Aden’i BAE destekli milislerden geri alacağız ve devletin egemenliğini yeniden gerçekleştireceğiz” diye konuştu. BM’ye yaptığı çağrının yanı sıra Suudi Arabistan’dan, BAE’nin ordu birliklerine yönelik saldırılarını durdurmasını talep eden Hadi, “Arap Koalisyonunun, Yemen’deki savaşa müdahale etmesi, ülkemizin bölünmesine fırsat olamaz. BAE, devlet kurumlarına saldırmak için yaşadığımız mevcut şartları kullandı” ifadelerini kullandı.



Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani’ye Aden şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait uçakların Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçılarla mücadele etmek için güney liman kenti Aden’e giden hükümet güçlerine düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin yaşamını yitirdiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Yemen Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ölü ve yaralı sayısına dair net bir bilgi verilmedi.



Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Yemen’in Aden ve Ebyen kentinde bulunan ordusunun BAE’nin hava saldırılarına maruz kaldığını duyurdu, uluslararası toplumu ve BM Güvenlik Konseyi’nin, BAE’nin saldırılarını kınaması ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruması için çağrıda bulundu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 00:10
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