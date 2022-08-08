Yemekten sonra 2 dakikalık yürüyüş diyabete iyi geliyor! Yürüyüş şekeri ne kadar düşürür?

Her gün düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar pek çok faydası var.

Dünyada en fazla görülen hastalıkların başında diyabet geliyor. Hem ölümcül olan hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen diyabet ile ilgili yapılan son araştırmalar hayli şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Son yapılan araştırmaya göre yemekten sonra sadece iki dakika yürümek kan şekerini düşürüyor ve tip 2 diyabet riskini azaltıyor.

Uzmanlar, yemekten sonra 60 ila 90 dakika sonra yoğun yürüyüşleri öneriyor. Kan şekeri seviyelerinin en yüksek olduğu bu zaman aralığında, kaslar da yiyeceklerden gelen yakıtı emiyor. Öte yandan uzmanlar yemekten sonra 2 ila 5 dakikalık "mini yürüyüşler"in de fayda sağladığını söylüyor.

YEMEKTEN SONRA İKİ DAKİKA

Bu konunda bu güne dek pek çok araştırmaya imza atıldı. Bunlardan birisi İrlanda'daki Limerick Üniversitesi'nden araştırmacıların oturmaya karşı yürümenin insülin ve kan şekeri seviyeleri de dahil olmak üzere kalp sağlığı ölçümleri üzerindeki etkilerini karşılaştıran araştırması… Buna göre yemekten sonra hafif yürüyüş kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesinde önemli bir etkiye sahip.

Çalışmaların beşinde, katılımcıların hiçbirinde diyabet öncesi veya tip 2 diyabet yoktu. Kalan ikisi, bu tür hastalıkları olan ve olmayan insanlara baktı. Katılımcılardan bir gün boyunca her 20 ila 30 dakikada bir 2 ila 5 dakika ayakta durmaları veya yürümeleri istendi. Yedi çalışmanın tamamı, yemekten sonra sadece birkaç dakikalık yürümenin, oturmaya kıyasla kan şekeri düzeylerini önemli ölçüde iyileştirmeye yeterli olduğunu gösterdi.

YÜRÜYEMİYORSANIZ AYAKTA DURUN

Araştırmaya göre katılımcılar yemek sonrası 2 ile 5 dakika yürüdüğünde kan şekeri seviyeleri daha yavaş yükseldi ve düştü. Hafif yürüyüş kadar olmasa da, ayağa kalkmak bile kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor. Bunun nedeni, hafif yürüyüşün ayakta durmaktan daha aktif kaslar gerektirmesi.

İŞ YERİNDE MİNİ YÜRÜYÜŞLER YAPIN

Sports Medicine dergisinde yayınlanan incelemede araştırmacı Aidan Buffey, çalışma saatlerinde iki ila üç dakikalık mini bir yürüyüşü de önererek “İnsanlar biraz kahve içebilir ve hatta koridorda yürüyüşe çıkabilirler” dedi. Stanford Üniversitesi'nden kardiyolog ve çalışmayla ilgisi olmayan Dr. Euan Ashley şunları söyledi: "Biraz bile hareket etmek faydalı ve ölçülebilir değişikliklere yol açabilir. Yürümek için birkaç dakika bulamayan insanlar için ayakta durmak da iyi gelebilir.”

Diyabet ile Covid-19 arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre Coronavirüs bulaşmadan önce diyabet öyküsü olmayan birçok kişide diyabet belirtileri görülmeye başlandı. Bu durum Covid-19 diyabete yol açıyor mu sorusunu gündeme getirdi. TGRT Haber’de konuşan klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, diyabet hastalarının Covid-19’u daha ağır geçirdiğine dikkat çekerek “Covid geçirenlerde diyabet görmeye başladık. Bunun nedeni Covid-19 virüsü vücutta her yeri tuttuğu gibi pankreasta insülin salan hormonların bulunduğu hücreleri de tutuyor ve hücreleri harap ediyor. Gizli şekeri ortaya çıkarıyor” dedi.

Sık sorulan soru ve cevaplar

Yatmadan önce yemek yemek zararlı mı?

Gece geç saatte yemek yemek kan şekeri seviyelerinde artış, kalp hastalıkları, obezite ve asitlik gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Temel olarak, ne kadar geç yerseniz, vücudunuz o kadar az uyumaya hazırlanır, bu da hafızanız ve ertesi gün veriminiz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Gece yatmadan kaç saat önce yemek yenmeli?

Kısaca; –Akşam yemeği, yatmadan 4-5 saat öncesine kadar; meyve, süt, yoğurt gibi hafif bir ara öğün ise yatmadan 2-3 saat öncesine kadar tüketilebilir.

Gece yatmadan önce yemek yemek kilo aldırır mı?

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi’ndeki Oregon Ulusal Başvuru Araştırma Merkezi’ne göre, gece geç yemenin kilo aldırdığı doğru değil. 2006 yılında bilim adamları, gündüz ve gece sırasında yenen kalorileri karşılaştırdı. Sonuç, aynı miktarda kalori aldığınız sürece, saatin bir önemi yok.

Yatmadan önce yemek yedim ne yapmalıyım?

O gün akşam yemeğinde fazla yediyseniz ertesi gün örneğin 1,5 kilo elma ya da 2 kilo sebze tüketin. Yemeklere tuz katmayın ve 2 kase de yoğurt yemeye gayret edin. Hatta tutkunu olanlar ertesi günü muz günü ilan edebilir.

Gece yatmadan önce ne yersek kilo veririz?

Kandaki glukoz ve insülin seviyelerini düşüren elma sirkesinin düzenli olarak tüketilmesi yarattığı tokluk hissi sayesinde aşırı yemek tüketiminin de önüne geçer. Kilo vermek için her gece yatmadan önce bir yemek kaşığı elma sirkesini 250 mililitre suyla karıştırarak tüketin.

Hangi saatlerde yemek kilo aldırır?

Özellikle yatma vaktine daha yakın yiyen kişiler, daha önce son öğünlerini yediklerinden daha genel olarak daha fazla kalori almışlardır. Başka bir çalışma, 23:00-05:00 arasında yemek yiyenlerin, alımlarını gündüz saatleriyle sınırlayanlara göre günde yaklaşık 500 kalori daha fazla tükettiğini bulmuştur.

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Yürüyüş şekeri ne kadar düşürür?

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, yemek yedikten hemen sonra en az 10 dakika yürüyüş yapmanın tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Yürümenin fiziksel faydaları

Kalp-damar hastalık riskini azaltır.

Yüksek kan basıncını düşürür.

Vücut ağırlığını, vücut yağını ve bel çevresini azaltır.

Tip2 diyabet hastalığına yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır.

Bel ağrılarını önler ve rahatlatır.

Kalp ve solunum sistemini geliştirir.

Dayanıklılığı artırır.

Günde kaç saat yürüyüş yapmalı?

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, günde 10.000 adım atmak gerekiyor. Bu ise yaklaşık 7 kilometreye tekabül ediyor. Ritminize göre bu mesafe 1.5 ya da 2 saat sürebiliyor. Öte yandan uzmanlar, 3000-5000 adımın yani 30 ile 45 dakika arası yürüyüşün de yararları olduğunu ifade ediyor.