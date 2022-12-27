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Ekonomi Yemeksepeti’nden çorba haritası
Ekonomi

Yemeksepeti’nden çorba haritası

Yemeksepeti tarafından Türkiye’nin en sevilen çorbaları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:53:00 -
Yemeksepeti’nden çorba haritası

Siparişlerden derlenen veriler dikkati çekiciydi. Yemeksepeti üye restoranlarının 2022 verilerine göre 21 TL’yle en uygun fiyatlı çorba ezogelin oldu. Mercimek çorbası 22 TL’yle ikinci sırada, yayla çorbası 23 TL’yle üçüncü sırada yer aldı. En yüksek fiyatlı çorba ise 53 TL’yle beyran oldu. Güneydoğu şehirlerinde en çok sipariş edilen üçüncü çorba olan beyranın ardından 51 TL’yle köy tavuğu çorbası ve 48 TL’yle tuzlama çorbası geldi.

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