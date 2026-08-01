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Yerel Yemek yapmak için tüpü açtı, mutfak patladı!
Yerel

Yemek yapmak için tüpü açtı, mutfak patladı!

Yeniakit Publisher
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Yemek yapmak için tüpü açtı, mutfak patladı!

Ordu Mesudiye'de bir evin mutfağında tüpün açılmasının ardından meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Mesudiye ilçesi Balıklı Mahallesi’ndeki evde yaşayan Adnan K.'nın, mutfakta yemek yapmak için tüpü açmasının ardından patlama meydana geldi. Patlama esnasında ev sahibi Adnan K. ile birlikte dairede bulunan Yakup K., Erol A., Kamil A. ve Ferda K. yüzlerinin ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

 

Başkan Koçyiğit, yaralıları ziyaret etti

Öte yandan patlamanın ardından Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan yaralılar hakkında bilgi alan Koçyiğit, “Yaralanan hemşehrilerimizi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

 

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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