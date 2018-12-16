Yemek yaparken bunları aklınızdan çıkarmayın

Sebze yemeği yaparken, bir kilo sebzeye iki yemek kaşığı sıvıyağ koymalısınız. Etli sebze yemeklerinde ise dışardan yağ ilavesi yapmanıza hiç lüzum yok.

Pişirirken; yağda kızartma veya kavurma yerine haşlama, fırında ızgara veya sulu ısıda pişirme yöntemlerini kullanmanız sağlığınız açısından daha yararlı..

Evde tuzu ve yağı daha az tüketmesi gereken birey varsa herkese aynı tencerede yemek pişirin. Daha sonra bir miktarını özel ayırıp tuz ve yağ ilave edin.

Yiyecekleri düz tabanlı tencerelerde ve tepsilerde pişiriniz. Tencere, tava ve çaydanlık tabanını aşan her alev enerji israfıdır.

Mümkünse yiyecekleri mikrodalga fırınlarda pişiriniz. Yarı yarıya enerji tasarrufu yapmış olursunuz. Aynı miktar yiyeceği pişirmek için mikrodalga fırın, klasik fırına göre yüzde 66 daha az enerji tüketir.

Yemek pişerken fırın kapağını gerekmediği sürece açmayınız. Her kapak açılışında sıcaklık 25-30 derece düşer. Kapaksız kapta yemek pişirirken 3 kat daha fazla enerji tüketmek gerekir.

Yemeklere lezzet vermek için sadece yağa ve sosa takılmayın. Sebze ve baharatlarla farklı tatlar, daha çekici aroma elde edebilirsiniz.

Sos ve çorbaları krema yerine düşük yağlı sütle pişirmeye ne dersiniz...