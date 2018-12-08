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Yemek yap, stres at ve dinlen

Zamanında anacığının mutfağına girmeyi hor görüp, umursamayanların çoğu şimdi hatta paralar dökerek kursuna gidip yemek yapmayı öğrenmeye çabalıyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:44
Yemek yap, stres at ve dinlen

Geç de olsa yemek yapmanın hem keyifli hem de sağlıklı bir iş olduğunun farkına varıldı. Yemek yaparak günün gerginliğinden kurtulup, dinlendiklerini söyleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İlla kursuna gitmek zorunda değilsiniz; püf noktalarını iyi bilirseniz, yemek pişirmek sizin için de keyifli bir hale gelebilir.

Hele eşinizle birlikte mutfağa girerseniz, mutluluğunuzu pekiştirirsiniz.

Yavrunuzla birlikte yemek yaparsanız, onunla en sağlıklı iletişimi kurmak fırsatını da yakalamış olursunuz.

Bu önemli iki noktayı hatırlattıktan sonra gelelim birkaç püf noktasına:

Sebze yemeği yaparken, bir kilo sebzeye iki yemek kaşığı sıvıyağ koyun. Etli sebze yemeklerinde ise dışarıdan yağ ilavesi yapmanıza gerek yok.

Pişirirken yağda kızartma, kavurma yerine haşlama, fırında ızgara veya sulu ısıda pişirme yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Yemeklere lezzet vermek için sadece yağa ve sosa odaklanmayın. Sebze ve baharatlarla farklı tatlar yaratın.

Sos ve çorbaları krema yerine düşük yağlı sütle pişirin.

Evde tuzu ve yağı daha az tüketmesi gereken birey varsa herkese aynı tencerede yemek pişirin. Daha sonra bir miktar ayırıp tuz ve yağ ilave edin.

Kurabiye ve keklerde şeker yerine kuru meyve veya az miktarda pekmez deneyin.

Dondurulmuş patatesi kızartmak yerine bir de fırınlayarak deneyin.

Yemek pişirmeye zamanınız yoksa sebzeyi haşlayıp salataya karıştırın veya yoğurtla deneyin.

Kek veya kurabiyelerde yağı azaltmak için yağsız süt tercih edin.

Izgaranızı sadece et, tavuk ve balık için değil, domates, biber, kabak, mantar, soğan dahil tüm sebzeler için deneyebilirsiniz.

Tavaya yağ koymadan pişirme yapmak istiyorsanız biraz su damlatın ve kısık ateşte pişirme yöntemi uygulayın.

Fırında yağsız pişirme için yağlı kağıttan faydalanın.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:44
  1. yemek yapma
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