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Yemek masası alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bir yemek masasına mı ihtiyacınız var? Yemek masası almadan önce göz önünde bulundurmanız gerekenleri not edin lütfen:

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:25
Yemek masası alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Masanızın, açıldığı zaman yemek odanıza sığacağından emin olun.

Sandalyelerinizi geriye doğru çektiğinizde yeterince yer kalmasına ve masaya servis yapabilmek için etrafında yürüyüş alanı kalmasına dikkat edin.

Tasarımına önem verin

Masanın altına doğru katlanan, açılır-kapanır kapaklar, alanla ilgili sıkıntınız varsa son derece pratik bir çözümdür,

Masayı kolayca açıp kapayabilmelisiniz. Masanızı kendi başınıza açıp kapayabiliyorsanız bu, masanın işlevsel bir tasarıma sahip olduğunu gösterir. Tereddüt etmeden satın alabilirsiniz.

Narin yapıdaki modeller çabuk aşınıp, kolayca kırılabilir.

Satın aldığınız masanın yüksekliği ile sandalyelerinizin yüksekliği uyumlu olmalı. Sandalye ile masanın alt kısmı arasında 18-20 cm boşluk kalmasına özen gösterin. Ayrıca her sandalye arasında 60 cm'lik bir dirsek mesafesi olacak şekilde bir düzen oluşturmaya çalışın.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:25
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