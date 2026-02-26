Yemek kartı komisyonu esnafı bezdirdi Kendi paramızla rezil oluyoruz

Türkiye genelinde gıda sektöründe hizmet veren işletmeler, yemek kartı firmalarının uyguladığı yüksek komisyon oranları ve ödeme vadeleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kurumsal müşterileri kaybetmemek adına sistemi kullanmaya devam eden esnaf, kesintilerin yüzde 20’leri, hatta vadeye göre yüzde 40’ları bulduğunu belirterek yetkililere seslendi.

Sektörün içinde bulunduğu mağduriyeti dile getiren restoran sahibi Savaş Öztürk, kurumsal firmalarla çalıştıkları için bu kartları kullanmaya mecbur olduklarını ifade ederek, "Müşteriden ödemeyi alıyoruz ancak paramıza kavuşmamız 30 günü buluyor. Erken ödeme almak istediğimizde komisyon oranları fırlıyor. Yüzde 10 komisyonun üzerine bir de fatura kestiğimiz için KDV yükü biniyor.

Toplam kesinti yüzde 20’leri buluyor. Nakit akışını sağlamak için yüksek komisyonu kabul edip paramızı erkenden almaya çalışıyoruz, bu sefer de kârımız eriyor. Camlarımız kart etiketleriyle dolu ama bu sistem esnafın belini büküyor" şeklinde konuştu.

Yüksek komisyon oranları nedeniyle şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen durduran işletmeci Fikret Gül de duruma tepki gösterdi. Bir sistem kurulduğunu ve bu sistemin sadece aracı firmalara yaradığını savunan Gül, şunları söyledi:

"Biz sabah erkenden kalkıp ateşin başında bin bir emekle çalışıyoruz. Ancak birileri kurulmuş bir sistem üzerinden, hiçbir emek harcamadan yüzde 10'dan yüzde 40'a varan komisyonlar alıyor. Bu sistem emekçinin sırtından para kazanma sistemidir. Ben bu yüzden hiçbir şubemde kullandırmıyorum. Aylık ödemeler nedeniyle esnafın kirası, elektriği, suyu beklemek zorunda kalıyor. Kendi paranızla rezil oluyorsunuz. Ben niye emeğimi bu firmalara vereyim? Bu mantık dışı bir olay."

Özellikle Setcard ve Multinet gibi yaygın kullanılan kartlarda yaşanan komisyon sıkıntısı, gıda sektöründeki pek çok işletmeyi benzer bir yol ayrımına getirmiş durumda. Esnaf, komisyon oranlarına üst sınır getirilmesini ve ödeme vadelerinin makul seviyelere çekilmesini talep ediyor