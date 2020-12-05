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Aktüel Yemeğe çıkan çocukların sadece bir salatalık yiyebildiğini görünce "iyilik" hareketi başlattılar
Aktüel

Yemeğe çıkan çocukların sadece bir salatalık yiyebildiğini görünce "iyilik" hareketi başlattılar

İHH'den Suriye için başlatılan "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyasına destek çağrısı geldi - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer: - "Suriye'de çizmeleri dağıtırken çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek bile yetti" - "Eğitim sorumlumuz, bölgede okullarda gezerken öğlen yemeğine çıkan çocukların duvar kenarında sadece 1 salatalık yediğini görmüş. Bundan etkilenerek 'Sevgi Öğünü' projesi başlatıldı. Her öğlen yemeğini biz organize ediyoruz artık"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 14:12:57 -
Yemeğe çıkan çocukların sadece bir salatalık yiyebildiğini görünce "iyilik" hareketi başlattılar

SAKARYA (AA) - Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından kış mevsiminin gelmesiyle Suriye'ye yönelik "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası başlatıldı.

İHH, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin bütün dünyada arttığı günlerde, 81 ilden bağışçıların katkılarıyla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

"Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek yola çıkan ekipler; kıyafet, gıda, battaniye, bot ve yakacak gibi temel yaşam malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernek Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 aydır yürüttükleri kampanyayla 2 bin çizmeyi Suriye'de savaş bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Bağışçıların desteğiyle bölgenin çeşitli yerleşim yerlerinde 80 aileye zekatların ulaştırıldığını dile getiren Sezer, şöyle devam etti:

"Eğitim sorumlumuz, bölgede okullarda gezerken öğlen yemeğine çıkan çocukların duvar kenarında sadece 1 salatalık yediğini görmüş. Bundan etkilenerek genel merkezle görüşüp 'Sevgi Öğünü' projesi başlatıldı. Her öğlen yemeğini biz organize ediyoruz artık. Şu an yaklaşık 25 bin öğrenciye her öğlen yemeğinde yemek dağıtılıyor. Rahmet köyünde 3 yıldır öğrencilerin masraflarını da Sakarya İHH olarak biz üstlendik. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız öğrenci başına 125 lira bağış yapıyor, kendilerine bu öğrencilerin bilgilerini veriyoruz. Buradaki öğrencilerin çoğu yetim. Bu konuda yardıma ihtiyacımız var. Onlar en ufak yardımla çok mutlu oluyor."

Sezer, Suriye'de Nur Kampı ziyaretlerinde yağmur nedeniyle her yerin balçık olduğunu, çocukların sadece terlikle dolaştığını, üstlerinde mont olmadığını gördüklerin anlattı.

Çocukların çok zor şartlarda yaşadıklarına işaret eden Sezer, "Orada çizmeleri dağıtırken çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bile yetti." dedi.

Sezer, çalışmalarını sürdürmek için bağışçıların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Yardımların tümü bağışçılarımızın desteğiyle oluyor, biz sadece aracılık yapıyoruz. Biz burada bir yetim başı okşadığımızda yardımı yapan kişiler okşamış gibi olur. Biz sadece buralara gelemeyen fakat yardımda bulunmak isteyen insanların hayırlarını götürüyoruz. 136 ülkedeki faaliyetlerimizin hepsini Suriye'deki hassasiyetle yürütüyoruz." diye konuştu.

- Türkiye'den yaklaşık 500 tır Suriye'ye gönderilecek

Engin Sezer, 10 Aralık Dünya Mağdurlar Günü kapsamında, Türkiye genelinden hedefledikleri 500 tır malzemeyi Suriye'ye göndermeyi planladıklarını aktardı.

Kampanyalara katılmak isteyenlerin, İHH merkezlerine veya Kuveyt Türk ile Ziraat Bankası hesaplarına "Suriye" açıklamasıyla destekte bulunabilecekleri bildirildi.





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