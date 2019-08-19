Yeme isteğini azaltan yiyecekler nelerdir? İşte iştah kesen besinler...

Aşırı yeme isteği çoğu zaman önü alınmadığında fazla kilolarla sonuçlanabilir. Bu yüzden aşırı yeme isteği uyandığında genellikle tedirgin ve telaşlı olunur. peki yeme isteğini yine bazı yiyeceklerle bastırmak mümkün mü? İşte açlık hissettiğinizde sizi yatıştıracak iştahınızı azaltacak besinler...

Orman meyveleri

Orman meyveleri (ahududu, dut, böğürtlen, frenk üzümü, yaban mersini, çilek...) günün her saati için sağlıklı bir atıştırmalık alternatifidir. Ancak gece için muhteşem. Yüksek oranda karbonhidrat gece uyumanızı zorlaştırabilir ancak orman meyveleri kan şekerinde büyük bir etki yaratmadığı için tatlı ihtiyacınızı giderip tokluk hissi verirken uykunuzda sizi rahatsız etmez. Dahası, iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için vücudunuza da bir iyilik yapmış olursunuz.

Kabak çekirdeği

Antep fıstığı gibi kabak çekirdeği de uykunuza engel olmadan tokluk hissi veren besleyici bir alternatiftir. Hatta içerdiği tritofan sayesinde uyumanızı da kolaylaştırabilir. Bir avuç kabak çekirdeği hem elinizi hem de midenizi oyalamaya yardımcı olabilir.

Yoğurt ve tarçın

Kan şekeriniz düştüğünde en iyi dostunuz tarçın olabilir. Yoğurtla birleştiğinde tokluk hissi veren güçlü bir ikili. Süzme yoğurda ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı tarçını dilerseniz yarım elmayla taçlandırabilirsiniz.

Bir kaşık badem ezmesi

Bazı geceler nefsinizi köreltmek için sadece bir kaşık yeterlidir. Bu durumda bir kaşık badem ezmesi kurtarıcı olabilir. Bir kaşık badem ezmesi 100 kalori olsa da içerdiği sağlıklı yağlar hem nefsinizi köreltecek hem de mutlu edecek.