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Yem sektöründe global düzeyde büyüme sürecek

Ulaş Semerci, karma yem sektörünün zorlu koşullara karşın 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 8 büyüme kaydederek, 24.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:04
Yem sektöründe global düzeyde büyüme sürecek

Ulaş Semerci, karma yem sektörünün zorlu koşullara karşın 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 8 büyüme kaydederek, 24.2 milyon tonluk bir pazar büyüklüğüne ulaştığını açıkladı.


Karma yem üretiminde yüzde 60- yüzde 70 ithal ham madde kullanıldığına ve yerli ham madde yetersizliğine dikkat çeken Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş Genel Müdürü Ulaş Semerci, "Yerli kaynakların yetersizliğinden dolayı ham madde ihtiyacının yarısından fazlasının ithal edildiği sektörümüz, döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle ham madde ve ürün fiyat artışlarının yaşandığı bir yılı geride bırakmıştır. Yem ham maddesini oluşturan tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde bir önceki yıla göre 2018 yılında yüzde 4.2 oranında rekolte azalmıştır. Buna ek olarak, döviz kurunda özellikle ağustos 2018’den itibaren yaşanan keskin dalgalanma, karma yem ürünlerinin fiyatlarında artışlara yol açmıştır. Karma yem sektörü, zorlu koşullara karşın 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 8 büyüme kaydetmiş, 24.2 milyon tonluk bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştır" diye konuştu.


Dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak sürdürülebilir bir gelecek için dengeli beslenmenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikli konusu haline geldiğine dikkat çeken Ulaş Semerci, “Küresel trendler, protein kaynaklı beslenmenin öneminin giderek arttığını bize göstermektedir. Bu nedenle gelişen teknoloji ve sanayileşme politikalarına rağmen hayvancılık sektörü stratejik önemini korumaktadır. Kişi başı et ve süt tüketim oranlarını küresel düzeyde incelediğimizde, ülkemizdeki tüketim miktarlarının ABD ve Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde protein kaynaklı beslenmeye yönelik bilinçlenmenin yaygınlaşması, hayvancılığın ’temel gıdası’ olan yem sektöründe de büyümeyi destekleyen bir faktördür" dedi.



Hayvansal gıdaların beslenmedeki payı


Hayvancılığın sürdürülebilir gelişimi için karma yem sektörünün önemi büyük olduğunu vurgulayan Semerci, "Global düzeyde insanların beslenmesinde yüzde 25’lik bir paya sahip olan hayvansal gıda ürünlerinin, gelişmiş ülkelerde beslenmedeki payı yüzde 40’a ulaşmaktadır. Bu nedenle başta et ve süt olmak üzere hayvansal gıda ürünlerinin besin değerlerini, yetiştiricilerin kullandığı yem belirlemektedir. Yem kalitesi; besin değeri, enerji değeri, protein oranı ve kalitesi, hazmedilebilir oranı, lif oranı, mineral maddelerin miktarı ile ilişkilidir. Dolayısıyla yemin besin değeri, et ve süt performansını doğrudan etkilemektedir. Abalıoğlu Tarımsal Üretim A.Ş. olarak hedefimiz, besin zincirinde önemli bir halka olan et ve süt üretiminde verimliliği yükselten yem ürünlerimiz ile hayvansal gıda üretiminde yüksek verimliliği sağlamaktır.Bu nedenle gündemimizde proteine dayalı hayvansal yemlerin teknolojiyle birleşerek katma değer yaratması var" şeklinde konuştu.


Semerci, firmalarının 2019 yılı itibariyle gurur verici ve başarılarla dolu bir yarım asrı geride bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:


"Bu yarım asırda pek çok ilke, yeniliğe, başarıya ve rekora imza atarak sektörümüzde öncü ve lider olduk. Denizli’de başlayan yem üretim faaliyetlerimiz; bugün yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip 8 fabrikamız ile yurdun birçok yerinde sürüyor. Emek yoğun bir sektör olan hayvancılığın sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sunmanın, 50 yılı başarıyla geride bırakmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Üretimdeki gücümüz ile 50 yıldır olduğu gibi gelecekte de sektörümüze ‘doğru besleme, iyi kalite ve yüksek verim’ garantisi sunmayı sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:04
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