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Kadın - Aile Yelpaze patlıcan yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Yelpaze patlıcan yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Güzel görüntüsüyle ve lezzetiyle herkesin çok beğendiği Yelpaze Patlıcan Kebabı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:29:00 - 2021-11-30 14:35:47
Yelpaze patlıcan yemeği tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

 İşte enfes yelpaze patlıcan kebabı tarifimiz…

Yapımı için malzemeler

  • 2 adet patlıcan
  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber
  • Kekik
  • Tuz

Sosu için:

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş rendelenmiş sarımsak
  • Kekik
  • Tuz

Yelpaze patlıcan kebabı tarifi Nasıl yapılır?

Patlıcanları yıkayıp saplarını kestikten sonra boydan ikiye bölün. Düz tarafını tezgaha yerleştirdiğiniz patlıcanların üzerine 1 santimetre aralıkta derin kesikler atın. Her 6-7 kesikte bir dilimleyip patlıcanı ayırın. Patlıcanları tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin. Bu esnada soğan ve sarımsağı rendeleyip tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin ve yoğurun. Yoğurduğunuz harcı suyunu süzdüğünüz patlıcanların kesiklerine taşırmadan doldurun ve fırın kabına yerleştirin. Sos malzemelerini ayrı bir kasede karıştırıp sosu patlıcanların üzerine dökün. Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin. Sosu bir kaşık yardımıyla ara ara patlıcanların üzerine gezdirerek yemeğinizi pişirin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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