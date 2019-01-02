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Yelkende Avrupa Kupası ikinciliği

- Milli sporcu Alp Baltalı, 2018 Laser Avrupa Kupası Hırvatistan etabının 19 yaş altı kategorisinde ikinci oldu

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:39
Yelkende Avrupa Kupası ikinciliği


ANKARA (AA) - Milli yelkenci Alp Baltalı, 2018 Laser Avrupa Kupası Hırvatistan etabının 19 yaş altı kategorisi laser standard sınıfında ikincilik elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 25 sporcunun mücadele ettiği etapta 3 yarış gerçekleştiren milli sporcu, 19 yaş altı kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Alp Baltalı, genel sıralamada ise beşinci oldu.

Bir diğer milli sporcu Alp Helvacı ise 19 yaş altı kategorisini 6., genel klasmanı ise 11. sırada tamamladı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:39
  1. 19 yaş altı kategorisi
  2. 2018 Laser Avrupa Kupası Hırvatistan etabı
  3. Alp Baltalı
  4. Türkiye Yelken Federasyonu
  5. Yelken

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