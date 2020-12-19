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Aktüel Yelkenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Yelkenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:21:45 -
Yelkenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'ndeki yelkenciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kulübün antrenörü Berk Uzel, sporculardan Melis Bolat, Eren Çakır ve Boran Öder, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.

Sporculardan Melis Bolat "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yelkencilerden Eren Çakır da "yaşam" kategorisindeki Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", "haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", "spor" kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Antrenör Uzel, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek AA muhabirlerini tebrik etti



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