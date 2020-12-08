  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yekgirtu lideri Bahaddin: "IKBY'deki parti binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil"
Aktüel

Yekgirtu lideri Bahaddin: "IKBY'deki parti binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:50:18 -
Yekgirtu lideri Bahaddin: "IKBY'deki parti binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil"

ERBİL (AA) - Irak'taki Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği Süleymaniye ve Halepçe'deki gösterilerde yaşanan can kaybına ilişkin, "IKBY'deki tüm siyasi partilerin binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil." dedi.

Yekgirtu lideri Bahaddin, IKBY hükümetinin protesto edildiği Süleymaniye ve Halepçe'deki gösterilere ilişkin açıklama yayımladı.

Protesto ve öfke dalgasının, toplumun ağır yaraları ve psikolojik durumuna işaret ettiğini belirten Bahaddin, bu durumun aynı zamanda iktidarın krizi yönetmekteki yenilgisini gösterdiği ve durumun daha da kötüleşmesi ihtimalinin çok uzak olmadığı yorumunu yaptı.

Bahaddin, "IKBY'deki tüm siyasi partilerin binaları, halkın bir damla kanı kadar önemli değil." ifadelerini kullandı.

- KDP, KYB ve Goran Hareketi'nden "ortak sorumluluk" vurgusu

Öte yandan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani başkanlığında Erbil'de bir araya gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi yetkilileri de protestolara ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Şiddetten uzak, devlet kurumlarını ve sivillerin mallarını hedef almayan gösterilerin en temel hak olduğu kaydedilen açıklamada, IKBY'nin istenmeyen durumdan kurtulması ve halkın çıkarları için ortak sorumluluk alınması konusuna vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca siyasi bir heyetin bütçe meselesini görüşmek üzere en kısa zamanda Bağdat'a gönderilmesine karar verildiği aktarıldı.

- Başbakan Barzani'den "itidal" çağrısı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün gösterilerle ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, barışçıl protestoları yasal bir hak olarak değerlendirmişti.

Protestolar sırasında parti binaları ile kamu ve özel mülklere saldıran göstericilerin yargılanacağı uyarısında bulunan Barzani, IKBY hükümetinin halkın zorlu yaşam koşullarının farkında olduğunu kaydetmişti.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde son iki günde 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı
Dünya

İsrail savaş uçakları hava sahasını ihlal etti! Arap ülkesinde ortalık karıştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek alçak irtifada uçtu. Meydana gelen olay Arap ülkesinin tepkisini çekti...
Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor
Dünya

Libya'da gizli mektup ortaya çıktı! Bin 200 kişi bölgeye geliyor

Libya'da darbeci Hafter yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Darbeci güçlerin BAE'den destek talebi üzerine Sudanlı bin 200 milisin bölgeye gönd..
Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı
Dünya

Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedec..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay