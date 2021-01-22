Yeğenine istismarda bulunan dayının tahliyesine itiraz reddedildi

Yeğenine cinsel saldırıda bulunduğu DNA raporuyla kanıtlanmasına rağmen cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen ve yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Osman Çur'un tahliyesine yapılan itiraz kabul edilmedi. Z.Ç.'nin avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile duruşma savcısının yaptığı iki itiraz, mahkemece reddedildi.

Yeğenine cinsel saldırıda bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan çocuk istismarında, İsviçre’de yaşayan ve tatil için dedesinin evine gelen Z.Ç. amcası Osman Çur tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Çocuk istismarı, DNA raporuyla da kanıtlanırken, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Çur'un serbest bırakılmasına karşı Avukat Dilan Koç ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ile duruşma savcısı, Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı itiraz dilekçesi sundu. İtirazlar, değerlendirilmek üzere Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Tahliyesine itiraz reddedildi

Mahkeme, 'sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil durumu ile delillerin toplanmış olması nedeniyle, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesinin bulunmaması, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması hususları' nedeniyle, Osman Çur'un tahliyesine yönelik verilen ara karara karşı yapılan itirazların reddine, oy birliği ile karar verdi.

Ne olmuştu?

5 Temmuz 2020'de meydana gelen olayda, İsviçre'de yaşayan 17 yaşındaki Z.Ç. tatil için dedesinin Kızıltepe'deki evine geldi. Z.Ç., burada amcası Osman Çur tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara maruz bırakıldı. Z.Ç. durumu anlattığı ablasıyla birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Çur, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Osman Çur, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İki ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Çur'un odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Osman Çur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Çur, 13 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Çur'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Çur, kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılandı.