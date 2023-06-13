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Gündem 'Yeğeni terörist' demişlerdi! Hakan Fidan hakkındaki PKK iddiasına cevap
Gündem

'Yeğeni terörist' demişlerdi! Hakan Fidan hakkındaki PKK iddiasına cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-13 23:37:00 -
'Yeğeni terörist' demişlerdi! Hakan Fidan hakkındaki PKK iddiasına cevap

İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeninin PKK terör örgütü mensubu olduğu yalanına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medyada bazı FETÖ hesapları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeninin PKK terör örgütü mensubu olduğu yalanını öne sürdü.

Farklı hesaplardan birbirinin benzeri mesajlar paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Fidan hakkındaki hadsiz iftiraya ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada gerçek dışı bilgiye itibar edilmemesi istendi.
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