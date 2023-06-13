'Yeğeni terörist' demişlerdi! Hakan Fidan hakkındaki PKK iddiasına cevap
İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeninin PKK terör örgütü mensubu olduğu yalanına ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medyada bazı FETÖ hesapları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeninin PKK terör örgütü mensubu olduğu yalanını öne sürdü.
Farklı hesaplardan birbirinin benzeri mesajlar paylaşıldı.
Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Fidan hakkındaki hadsiz iftiraya ilişkin açıklamada bulundu.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada gerçek dışı bilgiye itibar edilmemesi istendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
Hakan Fidan'ın lakabı herkesi şaşırttı! Gizli servislerdeki mevkidaşları ona böyle hitap ediyormuş
Dünya
MİT operasyonlarıyla İran'ı çıldırtıyordu! Tahran yönetiminden son dakika Hakan Fidan duyurusu