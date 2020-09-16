YEE’nin 60’ıncı merkezi Azez’e
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 60’ıncı merkezini iç savaşın yıllardır sürdüğü Suriye’nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları ile terörden arındırılan ve normalleşme sürecine geçen Azez şehrinde yarın açıyor.
2016’dan itibaren iç savaşın devam etttiği Suriye’de, Suriye halkına yönelik eğitimlerini ve eğitim yardımlarını sürdüren YEE, Azez’deki merkezde, Türkçe öğretilmesi ve Türk kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyor. YEE’nin yarın açacağı merkezde 4 sınıf ve yaklaşık 300 kişilik konferans salonu bulunuyor. Merkezde, Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği yerel öğretmenlerin Seviye Tespit Sınavı ile seçilmesinin ardından 66 eğitimciye haftanın 5 günü gruplar halinde Türkçe dersleri verilecek.