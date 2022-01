Yedlin, ABD'nin ırkçılığını itiraf etti

Galatasaray'ın eski oyuncusu DeAndre Yedlin Türkiye için, "Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum. Benim ülkemde İslamofobi var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılarak Inter Miami'ye transfer olan DeAndre Yedlin, ESPN'e oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yedlin, ABD'nin en büyük yayıncılarından biri olan ESPN'e İstanbul deneyimini 'muhteşem' ve 'aşk' olarak tanımladı.

Yedlin taraftarlar ilgili, "Türkiye'de çok çok fazla Galatasaray taraftarı var. Hepsi de size bir şeyler söylemek istiyor. Galatasaray kaybedince durum değişebiliyor. Bu durumla yüzleşmeyi sevmiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 1995-96 yıllarında forma giyen Brad Friedel, Türkiye'deki tecrübesi hakkında "Hayatımın en muhteşem 18 ayı" nitelemesi yapmıştı.

Bu yorum hakkında DeAndre Yedlin: "Türkiye'ye geldiğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum. Benim ülkemde İslamofobi var. Uçakta Müslüman görseler korkudan ölen bir yerden her sokakta cami olan bir yere geldim. Muhteşem bir ülke, muhteşem bir şehir. Aşık oldum.

Benim tanışan herkes, 'Sen düşündüğüm gibi biri değilsin' diyor. İnsanların akıllarında bazı kalıplar var. Dövmelerim, giyim tarzım... İnsanlar beni gerçekten anlayamıyor.

Benim için her şeyin bir anlamı var. Her dövmemin, dinlediğim her şarkının, bu hayattaki her şeyin.

ABD'ye geri dönmeye hazırdım. Hazırdan da öteydim. Daha önce ABD'ye geri dönüşle ilgili transfer görüşmeleri vardı. Bazı şeyler duyuyordum. Seçeneklerim oldu. Ancak, Inter Miami'ye kadar hiçbir kulüp bu kadar resmi yaklaşmamıştı. Tüm ailem için Miami en iyi seçimdi. Kariyerim bittikten sonra da yaşayacağım yerde oynayacağım. Bu nedenle transferim, ailem için harika oldu.” ifadelerini kullandı.

Yedlin'in İstanbul'daki kütüphanesinin en üst rafında Kuran-ı Kerim, İncil ve Bhagavad Gita vardı.