Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlülere operasyonda yeni gelişme... Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesine sevk edildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

Soruşturma kapsamında dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

 

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarından yürütülen soruşturmada aralarında Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Simge Sağın'ın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlüler jandarma ekipleri tarafından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan 9 kişi Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

 

SİMGE SAĞIN, MELEK MOSSO VE İLKAY ŞENCAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan Beykoz Adliyesine sevk edildi. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Gazze 2

Memleketin ünlüleri bunlarsa , ünlü olmayanlar acaba nasıl ?
