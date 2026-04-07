Gece yarısı zam: Benzin ve motorin yine yükseliyor
İsrail-ABD-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları akaryakıta yansıdı; motorine 7 lira 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam bu gece pompaya yansıyacak.
Motorin ve benzine yapılması planlanan zam dün iptal edilmişti.
Ancak bugün sektör kaynaklarından edinilen yeni bilgilere göre, iki akaryakıt grubunda yeniden fiyat artışı kararı alındı.
Buna göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 7 lira 80 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 59 kuruş zam yapılması bekleniyor.
