Sıfırı 3 milyon 85 bin olan ikinci el aracı 3 milyon 350 bine satmaya kalktı! Aç gözlü galericiden büyük terbiyesizlik: Annene de selam söyle! Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı! Savcı, duruşmada Ekrem'i böyle tersledi: Haddini aşarsan haddini bildiririz ABD Hürmüz’e saplandı! Ramazan Hoca beraat etti! Kumpasçılar hesap versin Erdoğan’ın fotoğrafını indirme provokasyonu Mescid'i Aksa'ya alçak baskın! Türkiye'den açıklama geldi CHP’li Bozbey 10 milyon dolara el sıkışmış Bakan Gürlek Mart ayı rakamlarını verdi! 729 operasyonda 2 bin 996 tutuklama Paskalya geldi laiklik gitti
Gündem
Gündem

2 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi! Bakan Çiftçi: Kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
2 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi! Bakan Çiftçi: Kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok

Polis ekiplerince 59 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 ton 352 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sokaklarımızı bu illetten tamamen temizleyene, gençlerimize kasteden bu karanlık şebekelerin kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok.” dedi.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 3-6 Nisan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 59 ilde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalara, 795 ekip, 1987 personel, 14 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 529 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 129'u tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ton 352 kilo 218 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 258 bin 189 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'DAKİ ARAMALAR DİKKATİ ÇEKTİ

Adana'daki operasyonlarda şüphelilere ait adreslere yapılan aramalarda, 703 bin 43 sentetik ecza ile 2 ton 259 kilogram sentetik ecza ham maddesi bulundu. Emniyet birimleri, ele geçirilen bu ham maddeden yaklaşık 6 milyon sentetik ecza üretilebileceğini hesapladı.

Ayrıca ekipler, İstanbul'da 5 kilo 945 gram eroin ve 100 bin 600 ecstasy hap, Ankara'da 37 kilo 200 gram esrar ve 25 bin 158 sentetik ecza, Hakkari'de 5 kilogram metamfetamin, Elazığ'da ise 5 kilo 43 gram esrar ele geçirdi.

Samsun'da 175 bin 922, Bursa'da 55 bin 216, Konya'da 47 bin 855 ve Kahramanmaraş'ta 10 bin 976 sentetik eczaya el konuldu.

Konya'daki operasyonlarda 7 bin 5 ecstasy hap da ele geçirildi.

"KÖKÜNÜ KAZIYANA KADAR BİZE DURMAK, YORULMAK YOK"

Operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı zehirlemeye kalkışanlara bu ülkede asla nefes aldırmayacağız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, titizlikle yapılan bu operasyonların, uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttükleri amansız mücadelenin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sokaklarımızı bu illetten tamamen temizleyene, gençlerimize kasteden bu karanlık şebekelerin kökünü kazıyana kadar bize durmak, yorulmak yok. Onları tek tek yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Gece, gündüz demeden fedakarca görev yapan Emniyet Teşkilatımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum."

Abdullah Biri

Kökü kazanması için, halkın helali haramı huzuru güveni, toplumda yaşama şartlarını öğrenmesi gerek. Kolay zengin olma hayali kuranlar hiçbirşeye sahip olamaz. Geciçi yaşar rüya zan eder. Asolan bereketir. Bereketi öğretende bilende kalmadı. Ev sahibi iki kat kira, kokanta 3 kat kar mutahit fahişçi marketci fırsatcı siyonist ekonomisi oldukca cok zor.
