ABD'den nükleer silah açıklaması: İran savaşında...

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri'nin "İran'da nükleer silah kullanmayı düşündüğü" yönündeki iddiaları reddetti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in açıklamalarının ardından gündeme gelen "ABD'nin İran'da nükleer silah kullanabileceği" yönündeki iddiaları reddetti.

Beyaz Saray'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "Rapid Response 47" adlı hesabı, Trump ile Vance'in ifadelerinin ardından nükleer silah iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray açıklamasında, Başkan Yardımcısı Vance'in "Trump, İran'la ilgili tüm seçenekleri elinde tutuyor" anlamında Macaristan'da yaptığı bir açıklamayı "ABD, İran'da nükleer silah kullanabileceğini ima ediyor" başlığıyla veren bir haber platformuna tepki gösterdi.

 

Söz konusu haberi alıntılayarak nükleer silah ihtimalini reddeden Beyaz Saray, "Başkan Yardımcısı'nın burada söylediği hiçbir şey bunu ima etmiyor, sizi soytarılar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a verdiği sürenin sonunda bir anlaşma sağlamamaları durumunda "bir medeniyetin sona ereceği" tehdidinde bulunmuştu.

Macaristan'ı ziyaret eden Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın bu sözlerine atıf yaparak "Başkan'ın tüm seçenekleri elinde tuttuğunu ve bunları kullanabileceğini" dile getirmişti.

Bazı medya kuruluşları da geçtikleri haberlerde bu seçenekler arasında "nükleer silah kullanımının da olabileceğini" iddia etmişti.

İran, ABD gemisini hedef aldı!
İran, ABD gemisini hedef aldı!

Dünya

İran, ABD gemisini hedef aldı!

ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!
ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!

Yerel

ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı!

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli
Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

Gündem

Abdulkadir Selvi, Özgür’ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli

ABD/İsrail-İran Savaşı devam ederken Çin'den kritik mesaj
ABD/İsrail-İran Savaşı devam ederken Çin'den kritik mesaj

Dünya

ABD/İsrail-İran Savaşı devam ederken Çin'den kritik mesaj

Sami Yusuf

Netanyahu ve Trump delisinin eline kaldı koskoca dünya Irak Suriye Lübnan şimdi İran sırayla islam ülkelerini bitirip Türkiye ???????? ye musallat olacaklar Bir ve beraber olmamız lazım

Osman Genç

Abd dünyanın en tehlikeli katil terörist devletidir.Dünyada nükleer silah kullanan ve kullanabilecek olan tek ülkedir.O yüzden tüm dünya birlikte çalışıl amerikanın yok edilmesini sağlamalıdır.
