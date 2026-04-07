Gazzeli şef Filistinli çocuklar için avladığı köpek balığından ziyafet hazırladı
Terör devleti İsrail abluka altındaki Gazze’de eşine nadir rastlanan bir olay yaşandı. Uzun süredir derin deniz avcılığının kısıtlı olduğu bölgede büyük köpek balıkları kıyıya yaklaşınca, Gazzeli şef bu sıra dışı anları fırsata dönüştürdü.
Abluka ve yoksulluğun gölgesinde kurulan bu sofralar, Gazze’de hem direnişin hem de paylaşmanın sembolü olmaya devam ediyor.
Gazzeli şef Hamado Shoo, Filistinli çocuklar için avladığı bir köpek balığını anlamlı bir sofraya dönüştürdü.
Büyük parçalar halinde kesilen balık, kızartılarak geleneksel sebzeli baharatlı pilavla birlikte servis edildi. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklar için hazırlanan bu özel yemek, bölgede yüzleri bir nebze olsun güldürdü. Daha önce de benzer dayanışma görüntüleriyle dikkat çeken Shoo’nun farklı videoları da sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.
