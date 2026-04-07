Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Bu dönemde emekli olanlara maaş farkı ABD’den Hürmüz’de yeni güvence adımı: Sigorta programı 40 milyar dolara çıkarıldı! İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma! Saldırganların kimlikleri belirlendi Adalet Bakanı Gürlek duyurdu… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı! Yılmaz Özdil’den İmamoğlu göndermeli veda: Hırsıza hırsız demeye devam edeceğim! İstanbul'da Siyonist İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 şüpheli etkisiz hale getirildi Pezeşkiyan: Vatanım için canım feda Sıfırı 3 milyon 85 bin olan ikinci el aracı 3 milyon 350 bine satmaya kalktı! Aç gözlü galericiden büyük terbiyesizlik: Annene de selam söyle! Hainlerin para trafiği deşifre oldu: DEAŞ operasyonunda 36 gözaltı! Savcı, duruşmada Ekrem'i böyle tersledi: Haddini aşarsan haddini bildiririz
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin detayları şu ifadelerle paylaştı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve İspanya'nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın topyekün yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimiz gibi İran'ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığımızı, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için müzakerelerin yeniden canlandırılmasının ve barış odaklı temasları uluslararası camianın daha ciddi şekilde ele almasının mühim olduğunu ifade etti.

Şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yer almıyor
Erdoğan'ın fotoğrafını indirme provokasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki kalleş saldırıyı lanetliyoruz
Hasan kara

Başkan Erdoğan son dönemde müslümanları savunmayla öne çıkan ümmetin yeni lideri Başkan Sanchez Le görüştü deseydiniz haber tam olurdu
