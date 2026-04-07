CHP’liler bunu istemez! Fuhuşa meydanda 100’er kırbaç

TAHSİN HAN

Fransız haber ajansı AFP’nin bildirdiğine göre, Endonezya'nın batısındaki Açe eyaletinde evlilik dışı cinsel ilişkiye girdikleri gerekçesiyle bir erkek ve bir kadın cuma günü 100'er kırbaç cezasına çarptırıldı. İnfaz, Banda Açeh’deki bir halk parkında, onlarca vatandaşın huzurunda gerçekleşti.

FUHUŞ KESİNLİKLE YASAKTIR

“Açe’de İslami hukuk uygulanıyor ve her türlü ihlal, kırbaçlama gibi cezalarla sonuçlanıyor.” diye belirten yerel savcılık sözcüsü Rajesh Khana AFP'ye “Açeh, Endonezya'da şeriat hukukunun tam olarak uygulandığı tek eyalettir. Evlilik dışı cinsel ilişkiler (fuhuş) kesinlikle yasaktır ve ihlaller halk önünde kırbaçlama ile cezalandırılır” dedi.

AYNI GÜN FARKLI CEZALAR

Aynı gün, karşı cinsten biriyle fiziksel temas kurmak veya alkol tüketmek gibi Şeriat kanunlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dört vatandaş daha kırbaçlandı. Kırbaç sayısı 8 ile 29 arasında değişiyordu. 27 kırbaç cezası alan bir kadın bayıldı ve ilk yardım gerektirdi.

Endonezya, 2022 yılında yürürlüğe giren ve Ocak 2026'dan itibaren uygulanmaya başlayan yeni ceza kanunuyla, evlilik dışı ilişkileri ülke genelinde yasadışı hale getirdi.

GEÇMİŞTE DE CİDDİ CEZALAR VERİLDİ

Ocak ayında, Banda Açe’de ahlak polisi tarafından evli olmayan bir çifte 140 kırbaç cezası verildi; bu, şeriatın 2001'de eyalette uygulanmaya başlanmasından bu yana verilen en ağır cezalardan biriydi.