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Kültür - Sanat Yeditepe Bienali’nin tarihi iki mekanı 20 Ocak’ta açılacak
Kültür - Sanat

Yeditepe Bienali’nin tarihi iki mekanı 20 Ocak’ta açılacak

“2. Yeditepe Bienali” mekanları arasında yer alan Nuruosmaniye Cami Mahzen ile Fatih Cam Küp Galeri, 20 Ocak’ta sanatseverlerle buluşacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 12:04:00 -
Yeditepe Bienali’nin tarihi iki mekanı 20 Ocak’ta açılacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen bienalde, Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Cami Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi, sergi mekanları olarak hazırlandı.

Kasik Türk ve İslam eserlerinin modern ve bağımsız bir yorumla sanatseverlere sunulduğu bienalde, 226 sanatçının 282 eseri sanatseverlerle buluştu.

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