Yediler, içtiler, eğlendiler... Sıra halkı uyutmada

HABER MERKEZİ

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nı bahane ederek günlerdir Fransa’da tatil yapan ve yüz binlerce avro ödeyerek kiraladıkları tarihi saraylarda rakının ve beyaz şarabın su gibi aktığı işret alemleri düzenleyen CHP yönetim kademesi nihayet yoksulları hatırladı. Yurda dönen Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla harekete geçen CHP yönetim kademesi, sözde vatandaşların dertlerini yerinde dinlemek ve ekonomide yaşanan sorunlara karşı çözüm önerilerini anlatmak için Türkiye’yi il il dolaşma kararı aldı. Gölge kabine kurarak iktidar oyunu oynayan CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin de aralarında olduğu partinin ekonomi kurmaylarının, ekim ayında başlaması beklenen il gezilerinde vatandaşın geçim sorunlarını dinleyeceği, meslek birlikleri ile odaları ziyaret edeceği ifade edildi. CHP’li yöneticilerin ayrıca olası bir iktidar durumunda ekonomide neler yapılacağını da anlatacağı belirtildi. Her fırsatta açlık ve yoksul edebiyatı yaptıkları halde günlerdir aileleriyle birlikte Paris’te yiyip içen ve çılgınca eğlenen CHP’lilerin, yurda döner dönmez halkın gözünde sarsılan imajlarını düzeltmeye yönelik manipülatif gezisini gazetemize değerlendiren uzmanlar, “Yediler içtiler, sıra halkı uyutmaya geldi” görüşünde birleşti.

Tatil bitti kandırma başladı

Gazetemize konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “İBB’nin Paris’te Palais Galliera’ya ödeyeceği 2 günlük kiranın 600 bin euro, yani 22.000.000 lira olduğu iddia ediliyor. CHP’liler ABD’deki mülkiyeti ülkemize ait olan Türk Evi’ni eleştirdiler, kendileri gidip iki günlüğüne 600 bin euro ödediler. Türk Evi’nin mülkiyeti Türkiye’ye ait iken, Paris’te boşuna ödenen 600 bin euro’nun tamamı Paris’te kalıyor, havaya uçuyor. Hani nerede kaldı tasarruf? İktidara gelince ‘tasarruf edin’, kendilerine gelince ‘reklamın iyisi kötüsü olmaz!’ CHP her zamanki gibi sahte, yalan ve iftira ile siyaset yapmaya devam ediyor. Ekranlar önünde açlık edebiyatı yaparlar, arka tarafta ise zevk-ü sefa içinde yaşarlar. Öte yandan, sirkatin söylerken de şecaat arzediyorlar. Paris evinin masrafını, kirasını sponsorlar ödemiş. Bizim bildiğimiz sponsor olan kurum kendi reklamı için bu parayı verir. Kendini gizlemez. Sponsorluktaki amaç reklamdır. Oysa Paris evinin sponsoru ortada bile yok. Her yerlerinden yalan akıyor. İstanbullu her gün bozulan otobüs ve metrobüslerden dolayı yollarda kalırken onlar Paris’te eğleniyorlar. Paris tatilinden dönen CHP’liler şimdi de vatandaşı ikna etmek ve yaşadıkları şatafatı perdelemek için Anadolu turları düzenlemeye hazırlanıyorlar.”

Önce israfın hesabını versinler

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Nurettin Alan ise şunları söyledi: “CHP heyeti gittiği illerde önce Paris hatıralarını anlatsın. Nasıl ‘After party’i yaptıklarını, sazlı, sözlü eğlenceyle Paris’te neler yaptıklarını vatandaşa anlatsınlar. Tabii sadece büyükşehir belediye başkanlarını değil, 17 tane ilçe belediye başkanını da eğlenceden mahrum kalmasın diye Paris’e götürdüklerini vatandaşa açıklasınlar. İstanbul’da belediye otobüsleri yanıyor, yollarda kalıyor. Bozuk olmayan otobüslerde ise klimalar çalışmıyor. İşgüzar personel yüzünden vatandaşlar belediye otobüslerinin arkasından maraton koşarak rekor kırıyor. Yürüyen merdivenlerin çalışmaması yüzünden İstanbul’da insanlar merdiven koşusu yapıyor. CHP’liler Paris’te eğlenmek yerine gelsinler biraz da İstanbul olimpiyatlarını izlesinler. Kendi lüks eğlencelerini unutturmak için Anadolu’yu gezmek yerine önce gelsinler İstanbul’u yönetsinler. Ama önce çok Paris’teki yaptıklarını İstanbulluya anlatsınlar. Milletin parasıyla neler ettiklerini, içtiklerini, yediklerini, nasıl eğlendiler hesabını versinler. Belediye bütçesinden bir kuruş harcamadıklarını söylüyorlar. Gizli sponsorlarının olduğunu söylüyorlar. Sponsorluk anlaşmalarının nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben bir hukukçuyum. Eğer siz bir sponsorluk anlaşması yapmış iseniz bulunduğunuz binanın her tarafında görünür şekilde ‘bu organizasyonun sponsoru şudur’ şeklinde tabelalarınız, reklamlarınız, altın sponsor, platin sponsor gibi hangi aşamalarda, ne kadarlık sponsorluk desteği vermişseniz orada belirtmek zorundasınız. Gizli sponsor nasıl oluyor bu da ayrıca düşündürücü bir durum. Dolayısıyla vatandaşın problemlerini dinleyeceklerini belirten CHP’lilerin önce bu sorulara cevap vermesi gerekir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO