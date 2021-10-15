  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat Yedikule tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor
Kültür - Sanat

Yedikule tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor

Türkiye’nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul’un sembol yapılarından Yedikule Hisarı’nda Fatih Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması büyük bir titizlikle sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 13:56:00 -
Yedikule tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor

İstanbul’un pek çok dönemine tanıklık etmiş; kentin çok katmanlı ortak kültür mirasının en görkemli anıtlarından biri olan Yedikule Hisarı, şehrin tarihsel öğelerini içinde barındıracak bir restorasyon sürecinde. Roma’nın en önemli kapılarından Altın Kapı; Bizans Dönemi kara surları ile Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen kule ve surlardan oluşan Hisar, etaplar halinde restore edilmeye devam ediyor.

Fatih Belediyesi tarafından kademeli olarak sürdürülen restorasyon çalışmalarının birinci etap çalışmaları kapsamında; III. Ahmet Kulesi ile Kuzey Pylon Kulesi arasında yer alan, statik açıdan zayıf durumdaki duvar ile Fatih Mescidi minaresinin statik güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bunun yanı sıra orta avlu peyzaj çalışmaları; belirlenen duvar yüzeylerinde temizlik, derz ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yedikule Hisarı içerinde bulunan Fatih Mescidi’ne yönelik kazılar yapılarak, mescidin özgün temellerine ulaşıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise giriş kulesinin restorasyon çalışmaları ile Mimar Cahide Tamer zamanında restorasyonu yapılan Güney Pylon ve Yedinci Kule arasındaki iç duvarın onarımına devam ediliyor.

Turan: Tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor

Fatih'in, İstanbul'un ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını üstlendiğini, ilçenin Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen camilerin, tarihi eserlerin, müzelerin, sarayların, mimari yapıların ve doğal güzelliklerin başkenti olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “ Yedikule Hisarı da bu potansiyeli daha üst seviyelere taşıyacak bir tarihe sahip. "Yedikule Hisarı sahip olduğu mana itibariyle özellikle tarihçilerin, tarihe ilgi duyanların ve tarih severlerin dikkatini çeken bir yapıc Yedikule Hisarında, dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımız profesyonel rehber eşliğinde Hisar’ı gezerek, hem bu tarihi yapıyı keşfetme hem de restorasyon sürecini yerinde görme fırsatı yakalıyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak
Gündem

Oy kullanmada yeni sistem geliyor! Artık kullanılamayacak

AK Parti, oy kullanmada alternatif sistemleri masaya yatırdı. Buna göre oy pusulalarının konulduğu zarflar tarihe karışacak. Elektronik oyla..
Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu veto etmişti! Vatandaşı sevindirecek karar AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beykoz Çayırı'nın, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle ilgili veto ettiği kara..
Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı
Ekonomi

Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam geleceği açıklandı. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay