Yedikçe yediren besinler

Bazı besinlerin doyurmaz, tersine acıktırır. Hiçbir şey yememiş gibi kendinizi aç hissettiren besinler

Kırmızıbiber (acı biber): Acı biber tükettiğinizde doygunluk hissinizi anlamanız zor olur.

Nohut: Midenin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iştahı da açar.

Havuç: Glisemik indeks değeri en yüksek sebzelerdendir.

Diyet gazlı içecekler: Yapılan araştırmalar işlenmiş tatlandırıcıların açlığa ve şeker aşermenize neden oluyor.

Karalahana: Özellikle karaciğer için faydası görülse de iyi bir iştah açıcıdır.

Mısır: Yedikçe kendinizi aç hissetmeye başlarsınız.

İncir: Kilo aldırıcı özelliği bulunan şeker oranı yüksek bir meyvedir.

Tarçın: Kullanımı abartıldığı takdirde iştah açıcı etkisi bulunmaktadır.

Patates: Çok fazla doğramak ya da püre haline getirmek glisemik indeksini daha da fazla yükseltiyor, yani böyle tüketince daha çabuk acıktırıyor.

Tuz: Tuzlu bir besinin hemen arkasından tatlı bir besin tüketme ihtiyacı hissedersiniz.

Sarımsak: Sindirim sistemini uyaran bir iştah açıcı besindir.

Taze zencefili doğrayıp üzerine bir tutam kaya tuzu serperek yemeklerden yarım saat önce tüketmeniz iştahınızı açar.