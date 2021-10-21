Yedikçe yediren besinler
Bazı besinlerin doyurmaz, tersine acıktırır.
Bazı besinlerin doyurmaz, tersine acıktırır. Hiçbir şey yememiş gibi kendinizi aç hissettiren besinler
Kırmızıbiber (acı biber): Acı biber tükettiğinizde doygunluk hissinizi anlamanız zor olur.
Nohut: Midenin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iştahı da açar.
Havuç: Glisemik indeks değeri en yüksek sebzelerdendir.
Diyet gazlı içecekler: Yapılan araştırmalar işlenmiş tatlandırıcıların açlığa ve şeker aşermenize neden oluyor.
Karalahana: Özellikle karaciğer için faydası görülse de iyi bir iştah açıcıdır.
Mısır: Yedikçe kendinizi aç hissetmeye başlarsınız.
İncir: Kilo aldırıcı özelliği bulunan şeker oranı yüksek bir meyvedir.
Tarçın: Kullanımı abartıldığı takdirde iştah açıcı etkisi bulunmaktadır.
Patates: Çok fazla doğramak ya da püre haline getirmek glisemik indeksini daha da fazla yükseltiyor, yani böyle tüketince daha çabuk acıktırıyor.
Tuz: Tuzlu bir besinin hemen arkasından tatlı bir besin tüketme ihtiyacı hissedersiniz.
Sarımsak: Sindirim sistemini uyaran bir iştah açıcı besindir.
Taze zencefili doğrayıp üzerine bir tutam kaya tuzu serperek yemeklerden yarım saat önce tüketmeniz iştahınızı açar.