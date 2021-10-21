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Kadın - Aile Yedikçe yediren besinler
Kadın - Aile

Yedikçe yediren besinler

Bazı besinlerin doyurmaz, tersine acıktırır.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:12:00 - 2021-10-21 21:20:38
Yedikçe yediren besinler

Bazı besinlerin doyurmaz, tersine acıktırır. Hiçbir şey yememiş gibi kendinizi aç hissettiren besinler

Kırmızıbiber (acı biber): Acı biber tükettiğinizde doygunluk hissinizi anlamanız zor olur.

kırmızıbiber

Nohut: Midenin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iştahı da açar.

nohut

Havuç: Glisemik indeks değeri en yüksek sebzelerdendir.

havuç

Diyet gazlı içecekler: Yapılan araştırmalar işlenmiş tatlandırıcıların açlığa ve şeker aşermenize neden oluyor.

gazlıiçeçek

Karalahana: Özellikle karaciğer için faydası görülse de iyi bir iştah açıcıdır.

karalahana

Mısır: Yedikçe kendinizi aç hissetmeye başlarsınız.

mısır

İncir: Kilo aldırıcı özelliği bulunan şeker oranı yüksek bir meyvedir.

incir

Tarçın: Kullanımı abartıldığı takdirde iştah açıcı etkisi bulunmaktadır.

tarçın

Patates: Çok fazla doğramak ya da püre haline getirmek glisemik indeksini daha da fazla yükseltiyor, yani böyle tüketince daha çabuk acıktırıyor.

patates

Tuz: Tuzlu bir besinin hemen arkasından tatlı bir besin tüketme ihtiyacı hissedersiniz. 

tuz

Sarımsak: Sindirim sistemini uyaran bir iştah açıcı besindir.

sarımsak

Taze zencefili doğrayıp üzerine bir tutam kaya tuzu serperek yemeklerden yarım saat önce tüketmeniz iştahınızı açar.

tazezencefil

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