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Yediği baklavanın parasını ödememek için yaptığı pes artık dedirtti

Mardin'de bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için saçını koparıp baklavanın içine koydu. Kadının para ödememek için yaptığı bu davranış pes artık dedirtti.

18 Ekim 2019 Cuma 17:33
Yediği baklavanın parasını ödememek için yaptığı pes artık dedirtti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan bir tatlıcı dükkanında, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Tatlı dükkanına girip baklava isteyen bir kadın, saçını koparıp tatlının son diliminin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran kadın, baklavadan saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptığı tatlıdan emin olan usta, kadının iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yerindeki kamera kayıtlarını inceleyen tatlı ustası, kadının yaptığını görünce şoka girdi.

"Bu yapılan emek hırsızlığıdır"

Necmettin Usta, olayın yaşandığı gün sabah erken saatlerinde iş yerine geldiğini ve hamurunu yoğurduğunu söyledi. Usta, "Müşteri geldi baklava istedi. Bende yanında dondurma ile tatlıyı verdim. İşimi yapmak için içeri gittim. Kız orada baklava yerken saçının telini koyuyor, sonra beni çağırdı. 'Baklavada saç var' dedi. Bana bağırıp çağırdı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hesap ödemeden çekti gitti. Bende 1 saat olayın şokundaydım. Kemal Sunal'ın filmindeki aynı senaryo burada oldu. Yedi yedi parmaklarını yaladı, çok üzüldüm. Bu yapılan emek hırsızlığıdır, 4 çocuğum var, onlar için çalışıyorum. Bu tür davranışların yapılması yanlış" dedi.

"İşin aslı farklıymış"

İşletmeci İbrahim Usta ise olayın ilk kez başlarına geldiğini söyledi. İbrahim Usta, "Gaziantep'ten buraya geldik. Geçen gün burada kayıtlarda olduğu gibi baklavanın içine saçını koymuş bir kadın. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi köftenin içine çivi koyuyordu hesap ödememek için. Daha sonra kamera kaydına baktık. İşin aslı farklıymış. Afiyetle baklavasını yiyor ve hesap ödememek için bunu yapıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 17:33
  1. Mardin
  2. Gaziantep
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • hercaihercai21 dk önce
    Imamoglu'nun dişi versiyonu.

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