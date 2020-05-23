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Yedi Kardeş Anadolu Platformu Genel Başkanı Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı

Yedi Kardeş Anadolu Platformu Genel Başkanı Reyhan Aydın, "İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:33:49 -
Yedi Kardeş Anadolu Platformu Genel Başkanı Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı

Yedi Kardeş Anadolu Platformu Genel Başkanı Reyhan Aydın, "İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.


Yedi Kardeş Anadolu Platformu Genel Başkanı Reyhan Aydın, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:


Bayramlar, insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerdir. Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır.


Bayramların getirdiği barış, huzur ve kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeliyiz. Özellikle bayram günlerinde, bugünlerin kazandırdığı alışkanlıkla tüm hayatımızda iyiye ve güzele yönelmeli, insanlara hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimin ve İslam dünyasının Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."

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