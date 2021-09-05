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Kültür - Sanat Yedi iklim eylül sayısı çıktı
Kültür - Sanat

Yedi iklim eylül sayısı çıktı

Yedi İklim dergisi yine dopdolu içeriğiyle okuyucularının karşısına çıkıyor. Dergi sunumunda ise şöyle diyor: Su, toprak, hava ve ateş. Kadim felsefenin varlığın temeli olarak gördükleri bu dört bileşenin her biri kendi içinde hem hayatı hem ölümü barındırır. Yaşam; denge noktasında eksi ya da artı yönde dengeden uzaklaştıkça, yaşam yüzünü ölüme doğru döndürmekte.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 10:33:00 -
Yedi iklim eylül sayısı çıktı

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Tabiatın bir davranışı var. Bin yıllar, belki milyon yıllardır tekrar edip duran. Bütün unsurların dengede olduğu zamanlarda, tabiatın her yanından canlılık fışkırmakta. Ancak tabiatta zaman zaman dengenin bozulması da işleyişe dahil. Dört unsurdan birisi geri çekilerek ya da öne çıkarak yeni bir denge oluşturuyor. Tabiatın kanunları da Allah’ın kanunlarıdır. Vahiy bilgisine göre, insan bütün varlıklar içinde yaratılmışların en sonuncusu. Halifeliği buradan geliyor. İnsan tabiatın bir emanet olduğu duygusunu korudğu sürece tabiatla sağlıklı bir ilişki geliştirdi. Kendisine hayat bahşeden tabiata saygı duydu. Dünya çapında maruz kaldığımız tabiatın yıkıcı nedenleri sadece bireysel tutumlarla açıklanamayacak kadar derinlerde...

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