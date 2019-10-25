‘Yedi düvele karşı dimdik ayaktayız’

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla yedi düvelin ayaklandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

Gereken neyse yaparız

“Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel saldırıyor yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. Bağıranlar konuşanlar bunların hiçbirinin sınırı var mı? Yok. 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak eğer taciz ediliyorsak buna karşı sessiz kalamayız, duramayız. Gereken neyse onu yapmaya mecburuz. Yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.”

Vakti gelince kapı açılır

Avrupa’nın mülteci korkusuna dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar. Tutuşmayın vakti saati gelince bu kapılar da açılır. Hadi bakalım yüz binleri bir de siz ağırlayın. Paranız var, güçlüsünüz. Yunanistan’a 100 kişi gidince bizi telefonla arıyorsunuz. Burada 4 milyon kişi var. 4 milyon… Kararlıyız. Türkiye’nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız.

ABD değil YPG senatosu!

Bazı liderlerin teröristlerle masaya oturduğunu belirten Erdoğan, şunları aktardı: “Buradan tüm dünyayı demokrasi için PKK/YPG’nin en az DEAŞ kadar tehlikeli olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum. ABD Senatosu’nda teröristlere sahip çıkanlar var. Ne zamandan beri siz teröristlerle bu kadar dost oldunuz?”

Tepelemek hakkımız

Erdoğan, sözlerin şöyle sürdürdü: “Karşımıza teröristler çıkarsa onları tepelemek de hakkımızdır bu yazılı kayda girmiştir. Şayet terör örgütü bu bölgelerden tacizi sürdürürse kendi harekat planımızı buralarda hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Trump’a mazlum ve mektup tepkisi

Akşam saatlerinde TRT canlı yayınına katılarak gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, “Mazlum denilen kırmızı bültenle aranan terörist. ABD’nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Trump’ın kendisine bizzat anlattık. ‘Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz.’ Hiçbir şey diyemedi. Bizim kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde kendisine, ‘ABD gibi bir devletin başkanına bir teröristin mektubunu kendi kapak yazısına ek yapması hiç uygun düşmemiştir. Bu tavrı kınıyorum’ dedim. Ayın 13’ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bu mektubu da yanımızda götürüp kendisine göstereceğiz. ‘Bakın böyle bir mektubu gönderdiniz’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hz.Ömer gibi olun

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde yeni kaymakamlara tavsiyelerde bulunan Başkan Erdoğan, “Hazreti Ömer gibi insanların arasına karışarak dertleriyle ilgilenin, mütevazı, adaletli ve cesur olun” dedi.