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Yedek kalan Volkan Demirel'den derbi öncesi itiraf geldi

Beşiktaş ile oynanacak derbi mücadelesine yedek başlayacak olan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu. Demirel, "Şu an içim içimi yiyor. Ama takım arkadaşım oynuyor. Fenerbahçe kazansın, ben mutlu olurum. Oynamamam kendi içimdeki derdim" ifadelerini kullandı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:55
Yedek kalan Volkan Demirel'den derbi öncesi itiraf geldi

Fenerbahçe’de Beşiktaş karşısında teknik direktör Cocu ilk 11’de Harun tercihini yaparak Volkan Demirel’i yedek kulübesine çekti. Karşılaşma öncesi Beinsports’a açıklamalarda bulunan Volkan ‘içim içimi yiyor’ dedi.

İşte Volkan’ın açıklamaları...

”Üst üste kötü sonuçlar almasaydık bazı şeyler konuşulmayacaktı. Yeni takımız ve herkesin alışma sürece var. Her şey neticeyle alakalı. Bu maç bizim için çok büyük bir şans. Beşiktaş maçı olmasaydı yine sıkıntılar yaşayabilirdik. Bu maçların her zaman atmosferi, konsantresi daha fazla olur. Bunların hepsinin çözümü galibiyet. Bugün taraftarlarla birlik oluşturarak istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum.

KENDİ İÇİMDEKİ DERDİM

Her şekilde oynamak istiyorum. Şu an içim içimi yiyor. Ama takım arkadaşım oynuyor. Fenerbahçe kazansın, ben mutlu olurum. Oynamamam kendi içimdeki derdim. Onu da en kısa sürede çözeceğim. Bu maç ile birlikte her şeyi tersine çevirme şansımız var. Bunu hafta başından beri konuşuyoruz. Önemli olan şey Fenerbahçe’nin kazanması ve galibiyeti Fenerbahçe taraftarına armağan edeceğiz.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:55
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