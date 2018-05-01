Yedek kalan Eren Derdiyok'a sürpriz talip!
Şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'a İsviçre ekibi Basel, kancayı taktı.01 Mayıs 2018 Salı 08:54
Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var.
İsviçre basını, ligde 8 sezon soma şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Eııro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi. (Takvim)
Kaynak: Skorer
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