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Yedek kalan Eren Derdiyok'a sürpriz talip!

Şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'a İsviçre ekibi Basel, kancayı taktı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:54
Yedek kalan Eren Derdiyok'a sürpriz talip!

Adım adım gol krallığına koşan Bafetimbi Gomis'in arkasında kulübeye mahkum kalan Eren Derdiyok'a transfer teklifi var.

İsviçre basını, ligde 8 sezon soma şampiyon olamayan Basel'in yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı. Geçtiğimiz sezon başında 4 milyon Eııro karşılığında Kasımpaşa'dan alınan 29 yaşındaki Eren, Galatasaray formasıyla 66 maçta 16 gol bulabildi. (Takvim)

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:54
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