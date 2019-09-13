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YEDAŞ elektrik dağıtım şirketlerinde bir ilki gerçekleştirdi

YEDAŞ, çalışanları ile elektrik dağıtım sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Yalın 6 Sigma kapsamındaki projelerinin ilk dalgasını başarıyla tamamladı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:31
YEDAŞ elektrik dağıtım şirketlerinde bir ilki gerçekleştirdi

YEDAŞ, çalışanları ile elektrik dağıtım sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Yalın 6 Sigma kapsamındaki projelerinin ilk dalgasını başarıyla tamamladı.


Yalın 6 Sigma Proje Sahipleri, Yeşil Kuşaklar ve Sarı Kuşaklar ödüllerini aldı. Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi olan Yalın 6 Sigma’nın ilk dalgasında YEDAŞ bir ilke imza attı. Tüm gün düzenlenen programda projeler anlatıldı, yol haritaları belirlendi, iyileştirme çalışmaları planlandı. Toplantının sonunda 16 Yeşil Kuşak, 70 Sarı Kuşak ve 15 Proje Sahibi ödüllerini aldı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Yönetim Kurulu Üyeleri 6 Sigma Kapanış Törenine katılarak ödülleri sahiplerine takdim ettiler.



"Mükemmellik arayışı bizim için bir sonuç değil, bitmeyen bir yolculuktur"


6 Sigma Kapanış Töreninde konuşma yapan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, “Çalık Holding olarak farklı coğrafyalarda, farklı alanlarda, farklı kişilerle ve kurumlarla iş yapan büyük bir aileyiz. Bu kadar değişken içeresinde bizi başarılı kılan en önemli varlığımız değerlerimizdir. Değerlerimize sahip çıkarak iş yapmamızın altında yatan ana amaç, kurumumuzla ilgili her alanda mükemmelliğe ulaşma arzumuzdur. Bu mükemmellik arayışı bizim için bir sonuç değil, bitmeyen bir yolculuktur. Çünkü her zaman daha iyisini yapmanın mümkün olduğunu biliyoruz. 6 Sigma da bu uzun yolculukta bize yol gösteren çok önemli bir yöntem.Ancak unutmamalıyız ki, sistemleri kullanan ve fark oluşturan her zaman insanın kendisidir. Başarı için gereken ekip çalışması, her birimizin işini çok iyi yapması ile mümkündür. Projelerin verimli sonuçlanmasından ve kurumumuza katma değer sağlamasından büyük mutluluk duyuyorum. Sözlerime son verirken proje liderlerine, proje ekiplerine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu vesile ile YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’ya da yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.



“Başarı hikâyeleri yazmak hepimiz için alışkanlık haline geldi"


6 Sigma Kapanış Töreninde konuşma yapan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ise “Başarı hikâyeleri yazmak hepimiz için alışkanlık haline geldi. Burada bulunduğum kısa sürede gördüm ki çalışma arkadaşlarımın tamamı Şirketimize bir şeyler katmak için var gücüyle çalışıyor. Tüm arkadaşlarımın gözlerinde bu sürece olan inancını gördüm.Şirketimize çok önemli katkıda bulunduklarını, tüm bu çalışmaların şirket kültürü olarak benimsenmesi adına adımlar atıldığını düşünüyorum. Bu adımların sürdürülebilir olacağına gönülden inanıyorum. Bu süreçte hepimizin buluştuğu nokta aynı, beklentimiz aynı; başarmak. Başarılarımızın bizleri birlik ve beraberlik içerisinde en ileriye taşıması için detayı ve bütünü, bugünü ve geleceği, yöntemi ve insanı birlikte değerlendirerek, doğru rotayı belirleyeceğimize inanıyorum. Tüm çalışanlara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:31
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