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YDÜ Jiu Jitsu takımının hedefi dört altın madalya

Londra’da düzenlenecek olan Londra Uluslararası Kış Açık Jiu-Jitsu Şampiyonası’na katılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu Takımı’nın organizasyondaki hedefi dört altın madalya.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
YDÜ Jiu Jitsu takımının hedefi dört altın madalya

Londra’da düzenlenecek olan Londra Uluslararası Kış Açık Jiu-Jitsu Şampiyonası’na katılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu Takımı’nın organizasyondaki hedefi dört altın madalya.


Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu (NEUJJB) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu Jitsu Federasyonu tarafından Londra’da düzenlenecek olan Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası’na katılıyor.


İngiltere’nin başkenti Londra’da 23 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek olan Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası’nda, NEU JJB takımı Başantrenör Diogo Moraes Azevedo eşliğinde 5 kişilik bir ekiple temsil edilecek.



Dr. Aziz Suat Günsel, mavi kemer kategorisinde yarışacak


Crystal Palace National Sports Centre’da düzenlenecek olan şampiyonada NEU JJB Takımından 5 sporcu 5 farklı kategoride yarışacak. Yaş grupları ve kemer kategorilerine göre 8 ayrı kategoride gerçekleşecek şampiyonada, NEUJJB Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Super Heavy Weigth, Black Belt, Dr. Aziz Suat Günsel, Ultra Heavy Weight Blue Belt, Deniz Erdağ Middle Weight Master 2, Blue Belt, Hasan Ulaş Yavuz, Süper Heavy Weigth, Master3 Blue Belt, Kani Bilginaylar Master 1 Middle, Blue Belt Şirvan Akdemir, Light Weight, White Belt kategorilerinde altın madalya için mücadele edecek.



Hedef dört altın madalya


Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü (NEUJJB) Diogo Moraes Azevedo, farklı kategorilerde yüzlerce iyi sporcunun yarıştığı bir arenada, takım olarak 4 altın madalya hedeflediklerini söyledi. Ekip olarak beslenme programlarıyla desteklenen sıkı bir çalışma programı uyguladıklarını belirten Azevedo, “Gerekli teknikleri uygulayarak rakiplerimiz karşısında üstün pozisyonu elde etmek için kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Hedefimize ulaşmak için dövüş becerilerimizi en iyi şekilde ortaya koyacağız” dedi.



Başantrenör Avezado Dünya şampiyonluğu’na adını yazdırdı


Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, daha önce Moskova’da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık Brazilian Şampiyonası’nda Master 1 95 + Super Heavy kategorisinde Dünya Şampiyonluğu unvanını kazandı. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Brezilya başta olmak üzere başka ülkelerde birçok yarışmada yer alan Diogo Moraes Azevedo’nun altın, gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:20
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