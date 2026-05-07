Alkol illeti yine yaptı yapacağını Ne midelerinde duruyor ne direksiyonda

Kaza, saat 00.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otelde garson olarak çalışan Ömer Ü.’nün (27) kontrolünü yitirdiği 06 BTM 366 plakalı otomobil, park halindeki 05 ACL 457 plakalı başka bir otomobile çarpıp, takla attı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan aynı otelde garson olarak çalıştığı sürücünün kız arkadaşı Melek A.’yı çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülen Melek A., tedaviye alındı.

Diğer yandan yapılan kontrolde, sürücü Ömer Ü.’nün 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.