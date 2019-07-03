0553 313 94 23

Yazın sıcağı sebze ve meyvenin ateşini düşürdü

Denizli’de yaz mevsimi pazarlara bereketi ile geldi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Yazın sıcağı sebze ve meyvenin ateşini düşürdü

Denizli’de yaz mevsimi pazarlara bereketi ile geldi. Yaz sıcağı kentte sebze ve meyve fiyatlarının ateşini düşürürken, kışın kilogram (kg) fiyatı 10 TL’den satılan patlıcan bu hafta kentteki semt pazarlarında 1 TL’den alıcı buldu.


Yaz mevsiminin gelmesiyle kentte semt pazarlarında sebze-meyve fiyatları düşüşe geçti. Fiyatlar vatandaşlardan kimisine ucuz gelirken kimisini ise memnun etmeye yetmedi. Pazar esnafı ise düşük fiyatlara karşın satış yapamadıklarından dert yakındı. Pamukkale ilçesinde kurulan Topraklık semt pazarında sebze meyvenin satış fiyatları vatandaşların büyük çoğunluğunun yüzünü güldürdü.


Mevsimine göre meyve ve sebzelerin fiyatlarının normal olmasına rağmen satışlardan geçtiğimiz haftalara kıyasla iyi olmadığını dile getiren pazarcı esnafından Hakim Bilal, “Geçen haftaya rağmen domates biraz daha artışta. Eriğin sezonu kapanıyor. Şu anda 5-10 lira, kiraz 5 lira. Patlıcanda çok düşüş var. Patlıcanın pazar fiyatı 1 liraya kadar düştü. Vatandaşlar 10 lirayken alıyordu. 1 liraya düşürdük almıyorlar" diye konuştu.



“Salatalık bol ama satılmıyor”


Yazın gelmesiyle birlikte azalan fiyatı değişmeyen karpuzun 75 kuruş-1 lira arası satışı yapılıyor. Karpuz satan pazarcı esnafı Abdurrahman Tozgun, pazarda alım gücü bulamadıklarını ve tüketim olmadığını ifade etti.


Ürünün bol olduğu zaman satılmadığını söyleyen Abdullah Özay ise, “Şu an salatalık bol ama satılmıyor. Pahalıyken daha iyi satılıyordu” dedi.



“Hayat çok pahalı”


Fiyatlardan dert yakınan pazar müşterisi Sevgi Erol, “Gerçekten her şey çok pahalı, hayat çok pahalı. Maaşlarımıza zam gelmedi. Ben emekliyim, zor geçiniyoruz. Herkes için üzülüyorum, alamayanlar var asgari ücretle geçinmeye çalışanlar var. Çok zor” dedi.


Bir diğer vatandaş Ramazan Kurt da, fiyatların mevsimine göre normal olduğunu, fasulye ve bamyanın fiyatının pahalı olduğunu savundu.


Pazarda en çok satılan ürünlerin kilogram fiyatları ise şu şekilde:


Domates 1.5-2 TL, salatalık 1 TL, biber 4 TL, patates 2 TL, karpuz 75 kuruş-1 TL arasında, kavun 2 TL, şeftali ve kiraz 4 TL’den satılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı
    1. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    2. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    3. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    4. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    5. Kediye çarpmamak için takla attı: 1..
    6. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    7. Kadoil, Gaziantep’te akaryakıtta yüzde..
    8. Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3..
    9. Felç edici çaresizlik! Bu toplumun..
    10. "Hayde bre koç yiğitler"
    11. 5 sterline alınan satranç taşı 735 bin..
    12. Ruhani tarih verip dünyaya ilan etti!..
    13. Dağcılar 40 metrelik falezleri çöpten..
    14. Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden..
    15. Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor..
    16. Başkan Akın Turgutlu için projeleri..
    17. ‘Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’..
    18. Sözleşmeli sağlık personeli alımı..
    19. Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
    20. Irak'ın petrol ihracat geliri 1 milyar..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz