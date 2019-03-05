"Yazılım ihracatında vites büyütme zamanı"

Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği yüzlerce projeyle Türkiye ve dünyada şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik eden Detaysoft, 20’nciyılında vites yükselterek Türkiye’nin yazılım ihracatına katkı sağlamak istiyor.

Bu sene 20’nci yaşını kutlayan yüzde 100 Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı Detaysoft, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında 30’u aşkın sektörden binlerce dijital dönüşüm projesinde yer aldı. Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, şirketin kuruluşunun 20’nci yılında yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız 20 yılda, iç pazarda yıllık toplam geliri 550 milyar TL’yi aşan, bir çoğu ilk 500 listelerinde yer alan 300’den fazla şirketin iş süreçlerini teknolojiyle buluşturduk ve dijital dönüşümlerinde yol arkadaşı olmaya devam ediyoruz. Yurt dışında ise 20’den fazla ülkede projeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda, ülkemizin katma değerli teknoloji ihracatına doğrudan katkı sağlamak. SAP’nin Global | Platin Partner’i olarak, Sanayi Bakanlığı onaylı AR-GE merkezimiz ve yerli teknoloji çözümlerimizle, 2023 hedeflerine ulaşmak için yazılım ihracatına odaklanacağız".

2 milyar dolarlık yazılım ihracatı ekosisteminde yer alan tek Türk markası

SAP çözümlerine ek olarak yerli mühendis ekibiyle geliştirdiği e-dönüşüm çözümleriyle Detaysoft, Türkiye’de kazandığı bilgi birikimini yurt dışına da taşıdığı bildirildi. Detaysoft; hizmet kalitesi, ürün portföyü, global hizmet verebilme kapasitesi, teknolojik gelişmelerde öncülük gibi kriterlerle üye kabul eden, 90 ülkede 50 üyesi bulunan SAP çözüm ortakları topluluğu United VARs’ın Türkiye’deki tek üyesi olarak, dünyada çapında da başarılı iş birliklerine imza attığı kaydedildi.

Detaysoft’un büyük bir ekosisteme dahil olduğuna değinen Alkin Aksoy, "United VARs üyesi olmanın verdiği gücü de aktif bir şekilde kullanarak, pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik, yerli sermayenin ve yerli teknolojinin uluslararası pazarlara ihraç edilmesinde öncü olduk. 2 milyar dolarlık satış hacmine sahip United VARs’ın yönetiminde ilk ve tek Türk markası olarak yer almak bizler için gurur verici. Topluluğun Yönlendirme Komitesi’nde de ülkemizi temsil ediyoruz" dedi.

SAP Uygulama Danışmanlığı hizmetini uluslararası seviyede sunarak roll out (lokalizasyon, yaygınlaştırma) projelerinde aktif bir rol üstlenen Detaysoft, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olarak Deloitte 50 Fast listesinde de yer alıyor.

20’nci yıla yakışır proje: ’İstanbul Havalimanı’

20 yıllık serüvenlerinde finanstan otomotive, perakendeden enerjiye birçok sektörde projeler gerçekleştirdiklerine değinen Aksoy, "Müşterilerimizin iş süreçlerini uluslararası standartlara taşımak için, ülkemizin öncü kurumlarıyla birçok dijital dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Özellikle Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı bizi çok heyecanlandırdı. Dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanının S/4HANA projesi, Detaysoft danışmanlığında gerçekleştirildi. Havalimanındaki iş süreçlerinin tamamı birbiriyle entegre biçimde tek bir platformdan yönetilebiliyor. 20 yıllık deneyimimizi taçlandırdığımız bu projede, havalimanının yalnızca dünyanın en büyüğü değil, aynı zamanda en akıllısı olması için var gücümüzle çalıştık. Detaysoft olarak, 20’nci yılımızı gururla kutluyor, müşterilerimizin geleceğe yolculuğunda fark oluşturmak üzere, sürdürülebilirlik bilinci ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.