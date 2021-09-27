Yazılım alanında güçlüyüz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HackIstanbul ile TEKNOFEST’e ilişkin değerlendirmede bulundu.

Amaç farkındalık oluşturmak

Varank, HackIstanbul’un vizyoner bir yarışma olduğunu vurguladı. Uluslararası yarışmada farklı senaryolarda takımlar ya da bireysel yarışmacıların açıkları bulmaya çalıştıklarını anlattı. 4 yıldır düzenlenen yarışmanın her sene üzerine koyarak ilerlemeye devam ettiğini dile getiren Varank, “Gerçekten bu tip işlere yatırım yapmak çok önemli. Özellikle siber güvenlik alanında devasa firmaların bile bulamadığı hataları bu işten anlayan uzmanlar kolaylıkla bulabiliyor. Dolayısıyla bu tip yarışmalarla biz hem farkındalık oluşturmak hem de gerçek manada sektörde çalışan insanlarla irtibat kurmak istiyoruz” diye konuştu.

2 bin gence eğitim

Ayrıca yazılımın artık dünyanın vazgeçilmez bir alanı olduğuna işaret eden Varank, şu ifadeleri kullandı: “Üretim de dahil olmak üzere her sektörde artık yazılımın girmediği bir alan yok. Biz son dönemde ülkemizdeki yazılımcı sayısını geliştirmeye dönük yeni yeni programlar devreye sokuyoruz. Ecole 42 isminde yeni bir yazılımcı okulu açtık. Burada tamamen birbirinden öğrenme metoduyla öğrenciler takımlar kurarak hiçbir öğretmen olmadan kendilerini yazılımcı olarak yetiştiriyorlar. TEKNOFEST kapsamında Google, Girişimcilik Vakfı ve T3 Vakfı yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Bakanlığımız ortaklığında yeni bir online yazılım ve oyun geliştirme okuluna imza attık. Burada senede 2 bin gencimiz 400 saate varan eğitim alacaklar.”

Yeni programlar devreye girecek

Varank, yazılımcı sayısını mutlaka arttırmak gerektiğine dikkati çekerek, “Çünkü ileride mesleklerin dönüşümüyle beraber açık çok daha fazla hale gelecek” şeklinde konuştu. Varank, Türkiye’nin yazılımcı ekosistemini daha güçlendirmek için yeni programları devreye soktuğunu da aktardı.